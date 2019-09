Nel dicembre scorso Damiano Genovese era stato protagonista di un’interessante inchiesta di Report dedicata agli astri nascenti della Lega al Sud: era stato eletto ad Avellino con la Lega mentre suo padre Amedeo è da anni all’ergastolo perché ritenuto il capo del clan Partenio.

Damiano Genovese: l’ex consigliere della Lega arrestato ad Avellino

Ieri l’hanno arrestato: i carabinieri di Avellino hanno scoperto nella sua abitazione una pistola calibro 7 e 65 con il colpo in canna, arma risultata rubata in città. L’arresto è avvenuto nell’ambito delle indagini sull’attentato dinamitardo contro l’auto dell’imprenditore Sergio Galluccio. E mentre la Lega fa sapere che, dopo la puntata di Report, non è più un loro iscritto – «Da circa otto mesi non ne fa più parte», ha detto il coordinatore provinciale Sabino Morano – torna a mente il momento del servizio di Report in cui Gianluca Cantalamessa, segretario regionale della Lega per Salvini Premier, diceva che non sapeva del padre di Genovese ma sosteneva anche che il candidato avesse ripudiato e preso le distanze dal padre mafioso. Una storia ampiamente smentita dallo stesso Genovese, che alla stessa domanda rispose di non aver mai ripudiato niente e nessuno perché suo padre è innocente ed è finito nei guai a causa di un pentito.

Genovese si era presentato all’incontro con Report accompagnato da Fabio D’Alessandro, all’epoca consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle ad Avellino dove il sindaco eletto dai grillini è nel frattempo caduto. Nel video D’Alessandro diceva, riferendosi a Genovese: “Mi raccomando, non me lo massacrate quando montate il servizio, sennò veniamo a Roma… Non vi scordate che è sempre il figlio del boss“.

