Taglio del cuneo fiscale: un bonus da 1500 euro a luglio?

Per il taglio del cuneo fiscale il governo pensa a un bonus da pagare in unica soluzione a luglio. Il tutto per non dare l’effetto di pochi euro in busta paga in più ma per far avere una specie di tredicesima o quattordicesima da 1500 euro. Anche perché, spiega oggi Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, proprio a luglio viene pagata già adesso la quattordicesima, l’assegno aggiuntivo per i pensionati a basso reddito. Una misura introdotta nel 2007 dall’allora ministro del Lavoro Cesare Damiano e poi estesa dal governo Renzi. «In quella occasione— ricorda l’ex ministro—la scelta di procedere al pagamento in una soluzione unica fu fatta proprio per dare maggiore concretezza all’intervento». Anche perché, allora come adesso, le risorse da mettere sul piatto sono quelle che sono.

Per il cuneo fiscale si è ipotizzata una dote di 5 miliardi di euro. Se il taglio fosse limitato ai redditi fino a 26mila euro lordi l’anno, come sembra probabile, il bonus annuale sarebbe di 1.500 euro l’anno. Qualcosa in meno se la soglia massima di reddito dovesse salire a 35 mila euro. In molti casi si tratterebbe di uno stipendio in più. Anche se parliamo di cifre lorde e ipotizzare anche una forma di detassazione, come pure si è fatto in questi giorni, sembra difficile.

Se invece si procedesse al pagamento mese per mese, l’effetto del taglio sarebbe di poco più di 100 euro al mese, sempre lordi. Sicuramente meno visibili, forse anche meno spendibili. E quindi con meno effetti su quel sostegno ai consumi che il governo vuole perseguire. Resta un’incognita, tutta politica.

