E Andrea Crisanti ci ripensa sulle dimissioni

Andrea Crisanti ci ripensa sulle dimissioni da componente del CTS del Veneto. Dopo aver ventilato l’addio in polemica con Luca Zaia, il professore che venne chiamato “zanzarologo” dagli esperti della Regione dice che le dimissioni sarebbero una fuga e preferisce provare a chiarirsi con il governatore:

Rispondendo a una domanda sulle dimissioni dal Comitato tecnico scientifico ventilate dal professore, Zaia su Rai3 ha minimizzato il problema con una metafora equestre: «I purosangue sgroppano, i brocchi no. È inevitabile che qualche sgroppata ogni tanto la tirino, ma l’importate è l’obiettivo e io ho il ruolo di direttore d’orchestra. Comunque il dibattito nella comunità scientifica è il sale della scienza». Dopo aver sentito queste parole, Crisanti ha confermato all’Adnkronos la propria retromarcia: «Andandomene era come se dovessi tradire una missione, l’impegno che avevo preso. A convincermi a rimanere e continuare nel mio impegno sono state tante piccole cose. Anche le parole di persone comuni. Un conto è ricevere un messaggio da un collega, un conto è leggere una lettera che arriva da una persona che si sente vulnerabile e abbandonata. Mi sono detto: forse sto agendo in questo momento più pensando al mio ego che al servizio pubblico. Ci vuole l’umiltà di dirlo».