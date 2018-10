I costi nascosti nella bolletta: +13% nel 2019

La bolletta dell’energia elettrica cresce ancora. A luglio ha subito un rincaro del 6,5% (pari a una spesa media di 537 euro), negli ultimi tre mesi del 2018 la maggior parte delle famiglie (quelle che sono nel mercato tutelato) sborseranno il 7,6% in più; mentre sul fronte del metano si è passati dall’8,2% del terzo trimestre (pari a 1.050 euro) all’attuale +6,1%. E i conti sono presto fatti:per una famiglia tipo, l’anno si concluderà con una spesa (al lordo delle tasse) di 552 euro per la luce e 1.096 euro per il gas. Si tratta, racconta oggi il Fatto, del secondo maggior incremento dal 2010 a oggi.

Negli ultimi mesi ci è stato anche spiegato che, grazie a una delle poche e limitate armi a disposizione dell’Arera (l’Autorità de ll’Energia), abbiamo pure pagato meno rispetto alla stangata dovuta: il garante è, infatti, intervenuto sia nel terzo che nel quarto trimestre congelando gli oneri di sistema che pesano per un quarto del totale della bolletta e servono a finanziare la messa in sicurezza del nucleare,gli incentivi alle rinnovabili, il sostegno alla ricerca, il bonus sociale destinato alle famiglie meno abbienti, le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia e per il settore ferroviario. Tanto che se non ci fosse stato l’intervento, le bollette sarebbero cresciute ben oltre i 10 punti percentuali.

A GRAVARE sui bilanci familiari sarà anche il completamento della riforma tariffaria per l’energia elettrica. Una riforma che –ha spiegato l’Arera -“comporterà inevitabili aumentidi spesaannua perlarghe fasce della popolazione” con rincari fino al 46% in più per chi consuma meno di 1.500 kWh/anno con 3 kW di potenza, vale a dire anziani, pensionati e famiglie monoreddito, mentre chi ha consumi elevati pagherà di meno. Ma le brutte notizie non finiscono qui.