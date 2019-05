Cosa si può comprare con il reddito di cittadinanza

Il decreto attuativo per il reddito di cittadinanza sta finalmente arrivando. Dopo le critiche delle imprese della distribuzione il ministero dello Sviluppo e quello del Lavoro si attivano finalmente e la nuova lista delle cose che si possono comprare con il sussidio sta per arrivare. Il Messaggero oggi ne annuncia l’approdo per la prossima settimana:

La legge, al momento, stabilisce una serie di limitazioni. Con i soldi della card è possibile comprare farmaci e alimenti, saldare le bollette e pagare la rata del mutuo o dell’affitto della casa. Consentiti prelievi tra 100 e 210 euro, a seconda della numerosità del nucleo. Per ridare appeal al sussidio il governo ora si appresta ad allargare vistosamente la platea dei beni acquistabili: i tecnici del ministero, anziché autorizzare come era stato ipotizzato in principio un ristretto paniere di spese essenziali, in aggiunta a quelle già previste, hanno semplicemente cerchiato in rosso una decina di merci off-limits.

Oltre al divieto di usare i soldi della card per il gioco d’azzardo, già in vigore, con il decreto in arrivo verrà esplicitamente proibito l’acquisto di superalcolici, gioielli e altri accessori di lusso, beni antiquari e prodotti finanziari. I limiti sui prelievi di somme in denaro rimarranno inalterati. E caduto definitivamente l’editto «anti-Unieuro» lanciato a suo gory code” direttamente legato a giochi e scommesse.

