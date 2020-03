Coronavirus: lo stop alle rate dei mutui in tutta Italia

Ammonta a 25 milioni di euro il budget fondo gestito da Consap per conto del ministero dell’Economia che dovrà garantire la sospensione delle rate a tutti i richiedenti che sono stati sospesi dall’attività lavorativa o hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per una durata di almeno 30 giorni. Un rischio che, in piena emergenza sanitaria da coronavirus, diventa sempre più concreto per molti italiani che lavorano nel turismo, nella ristorazione e – più in generale – in tutti quei comparti colpiti anche indirettamente dal calo della produzione. Il Sole 24 Ore spiega oggi come funziona:

Chi, con Isee non superiore ai 30mila euro, sia stato sospeso dall’attività lavorativa oppure abbia subito una riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni potrà chiedere la sospensione delle rate per un periodo al massimo di 18 mesi. Al fondo nazionale dedicato, gestito da Consap per conto del ministero dell’Economia, restano a disposizione circa 25 milioni di euro per far fronte a queste richieste. In queste ore nel settore del turismo, nella ristorazione e, più in generale, in tutte le attività colpite dall’emergenza – anche indirettamente – sono in tanti a trovarsi a casa senza occupazione in attesa di risposte oppure a lavorare con orari ridotti: alcuni hotel hanno dovuto chiudere temporaneamente, gli appalti della ristorazione collettiva vengono sospesi e gli eventi annullati lasciano a bocca asciutta l’indotto. Un congelamento delle attività che si ripercuote sul portafoglio delle famiglie.

Ecco perché il Governo nel Dl 9/2020, all’articolo 26, ha voluto allargare il raggio di azione del Fondo di solidarietà perla sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 2. /2oo7). Della nuova condizione di sospensione possono fruirne anche i mutuatari che verranno a trovarsi in difficoltà, in tutta Italia. Un ampliamento strutturale, non temporaneo, dei potenziali beneficia, non solo confinato alle aree più a rischio e che si potrà applicare anche quando è stata richiesta la cassa integrazione.