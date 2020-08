Il bollettino della Protezione Civile del 14 agosto sulla situazione del coronavirus in Italia e i dati del ministero della Salute: ci sono 574 nuovi contagi (ieri erano 523), 3 morti e 403 guariti. I tamponi testati sono 46723 mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 56 (uno in più di ieri) e quelli con sintomi 771 (ieri erano 786). Le regioni a zero casi sono Valle d’Aosta e Molise. In isolamento domiciliare ci sono 13422 persone mentre gli attualmente positivi sono 14429.

Coronavirus oggi Italia: il bollettino della Protezione Civile del 14 agosto

La ripartizione per Regioni dei dati sui nuovi contagi nelle ultime 24 ore: in Lombardia oggi 97 casi e un decesso; anche nel Lazio nuovi positivi in crescita con 45 casi e un decesso. Impennata di nuovi positivi in Veneto, nelle ultime 24 ore sono 127 in più, portando il dato totale dei casi registrati a oggi a 21.012. I pazienti attualmente positivi sono 1.470 mentre i casi in isolamento domiciliare sono 5.963. Situazione simile per trend nelle Marche che registra un boom di nuovi casi: nelle ultime 24 ore i positivi sono 32, 19 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi, contatti domestici e screening ospiti strutture residenziali. Sono stati testati 1.280 tamponi. In Basilicata sono 4 i nuovi casi.

Si tratta di persone che sono rientrate dall’estero e tutte residenti a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, dove ora si trovano in isolamento domiciliare. 378 i tamponi effettuati. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 13 nuovi casi. 23 pazienti, uno in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; come ieri c’è un paziente in terapia intensiva, mentre gli altri 218 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. In Toscana dall’inizio dell’emergenza si registrano 10.761 casi, 26 in piu’ rispetto a ieri. Non si registrano nuovi decessi. Anche in Calabria dati in rialzo: nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 19 nuovi casi. Tra i 15 positivi di Reggio Calabria, 4 sono operatori sanitari e 6 non sono riconducibili a focolai noti. I restanti sono riconducibili alla “festa giovani”. In Liguria i nuovi casi sono 20. Undici sono stati rilevati nel savonese, di cui nove contatti di casi confermati e collegati al cluster della grigliata di Quiliano, e altri due in strutture sociosanitarie. Quattro casi nel territorio della Asl 3 Genovese, tutti sintomatici e provenienti da segnalazioni al dipartimento di prevenzione. Quattro i casi anche nello spezzino, tra cui un rientro da Corfu’, due contatti di casi confermati, una segnalazione al dipartimento di prevenzione. Infine, un caso nell’imperiese relativo a un turista proveniente dalla Francia. Non ci sono nuovi decessi. Anche in Sardegna non si registrano vittime nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono 5.