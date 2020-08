Il bollettino con i dati della Regione sul coronavirus oggi in Lombardia: oggi 97 positivi e un decesso.

Coronavirus oggi Lombardia: il bollettino del 14 agosto

Il bollettino specifica che tra i 97 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore 15 sono debolmente positivi mentre due sono stati trovati in seguito a test sierologici. I tamponi effettuati sono 7.464, il totale complessivo da inizio emergenza è di 1.401.844. Aumentano di 258 i guariti per un totale di 5.012: i dati della Regione specificano che si tratta di 1.376 dimessi e 73.636 guariti. Aumentano di uno i pazienti in terapia intensiva che diventano 12. Gli ospedalizzati diminuiscono di 17 unità, ora sono 153.

Come avviene gi da qualche giorno a questa parte la ripartizione dei contagi nelle ultime 24 ore indica che gran parte si trovano in quella di Milano: ci sono 30 nuovi positivi e ben 17 si trovano a Milano città. La seconda provincia per numero di nuovi casi oggi è Brescia con 14. A Lecco ci sono 8 nuovi posisivi, così come a Pavia. A Bergamo i casi sono 7, a Varese e Como 6 nuovi positivi a testa. A Mantova 4 casi, a Lodi, Cremona e Sondrio un nuovo positivo.