Il bollettino di oggi con i dati della Protezione Civile del 26 luglio sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Italia: ci sono cinque nuovi morti e 255 nuovi casi rispetto a ieri (quando erano 275). Le regioni a zero casi sono Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata. Ad oggi i deceduti totali sono 35.107, i dimessi/guariti totali sono 198.446, i casi totali sono 246.118. Gli attuali positivi sono 12.565.

Coronavirus oggi in Italia: il bollettino con i dati del 26 luglio

Nel computo delle regioni ci sono 74 nuovi positivi in Lombardia che però oggi non registra decessi per il terzo giorno consecutivo. I dimessi o guariti sono invece 78. Nel Lazio invece si registrano 19 nuovi casi e due decessi. Salgono a 29552 i casi di positività in Emilia-Romagna: 61 in più rispetto a ieri, di cui 40 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Nel dettaglio, spiega la Regione, dei 61 nuovi casi, 56 sono stati intercettati o perché erano già in isolamento, o per contatti di casi già noti o per rientri dall’estero mentre sono in corso controlli a tappeto nei comparti della logistica e della lavorazione carni. Sono undici i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Campania, su soli 703 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un dato che conferma la tendenza dei giorni scorsi alla crescita dei contagi: ieri i nuovi casi erano stati 21 ma su oltre 2.400 tamponi.



Per quanto riguarda le altre regioni, il Veneto registra 19 nuovi casi di positivi al Coronavirus nelle ultime 24 pre, per un dato complessivo di 19.809 contagi dall’inizio dell’epidemia. Nessun nuovo decesso, per un dato che resta perciò fermo a 2.064 vittime (tra ospedali e case di riposo). Deciso calo, invece, dei soggetti in isolamento fiduciario, che passano dai 2.764 di ieri a 2.717 (-47)). Lieve diminuzione dei i ricoverati con Covid, 113 (-2), e invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 7, di cui uno solo positivo. Tre nuovi casi positivi su 1890 test si registrano oggi in Puglia per l’infezione da Covid-19 tutti in provincia di Lecce. Si è anche verificato un decesso nella provincia di Bari. Ieri i nuovi positivi erano stati otto su 1843 test ma nessuno era morto. I decessi complessivi sono arrivati a quota 550. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 229.423 test. Sono 3961 i pazienti guariti (dato stabile rispetto a ieri) e 78 i casi attualmente positivi (+1) dei quali 15 ricoverati (-1) e nessuno in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 4589, così suddivisi: 1.502 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat; 671 nella provincia di Brindisi; 1180 nella provincia di Foggia; 543 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione della Asl Lecce ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Nessun nuovo caso di coronavirus in Calabria nelle ultime 24 ore. Sono 7 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle Marche e tutti in provincia di Pesaro-Urbino: 5 individuati attraverso un approfondimento epidemiologico su 2 positivi registrati nei giorni scorsi e 2 provenienti da viaggi all’estero. Nessun nuovo caso in Sardegna.

