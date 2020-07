Otto morti e 77 nuovi positivi. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di due unità mentre quelli non in terapia intensiva scendono di 13 unità

Ci sono 77 positivi in più e otto morti nel bollettino di Regione Lombardia sul Coronavirus SARS-COV-2 e su COVID-19. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di due unità mentre quelli non in terapia intensiva scendono di 13 unità.

Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 12 luglio

Il numero dei guariti o dimessi oggi in Lombardia ammonta a 277 mentre tra i nuovi positivi 16 sono debolmente positivi, 15 lo sono a seguito di test sierologici. Sono stati processati un totale di 9545 tamponi che portano il totale a oltre un milione 142mila. Per quanto riguarda l’incremento di casi per provincia, ci sono 27 nuovi positivi a Mantova e 21 a Bergamo, sette a Monza e sei a Milano (di cui cinque in città) così come a Brescia e a Cremona. Un solo positivo registrano Como, Lecco e Varese mentre Pavia, Lodi e Sondrio sono a quota zero.

A livello nazionale invece ci sono nove morti e 234 nuovi positivi. Il totale arriva cosi’ a 34.954. I nuovi positivi sono 234 per un numero complessivo di 243.061.