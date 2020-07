55 casi in più e tre morti. Calano anche i pazienti in terapia intensiva e quelli ricoverati

I dati del bollettino della Regione Lombardia sull’andamento del coronavirus oggi 17 luglio: oggi 55 casi di cui 28 a seguito di test sierologici e 22 ‘debolmente positivi’, e tre morti.

Coronavirus Lombardia oggi: i dati del 17 luglio

In totale dall’inizio dell’epidemia, i morti sono 16.778. I tamponi effettuati sono stati 9.911 (totale complessivo: 1.186.114), mentre i guariti/dimessi sono 140 (in totale 71.172, di cui 69.136 guariti e 2.036 dimessi). Ieri, a fronte di 10.727 tamponi, si sono registrati 80 casi e 10 morti. Calano anche i pazienti in terapia intensiva e quelli ricoverati. I primi calano di una unità a 22, mentre i secondi registrano -5 a 159. Questi i dati giornalieri sull’epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri le terapie intensive erano rimaste invariate, mentre i ricoveri erano calati di 13 unità.

I dati divisi per provincia nel bollettino della Regione Lombardia: contagi in calo oggi nel Milanese, dove si sono registrati 8 casi di COVID-19, di cui 3 in città. Ieri nella Città metropolitana i casi accertati sono stati 20, di cui 13 a Milano. La provincia con più nuovi contagiati è Bergamo con 15 seguita da Brescia con 11. Poi ci sono Cremona, Lodi e Varese con 4. Monza ha tre nuovi contagiati mentre Lecco e Pavia ne hanno due e Mantova uno. A Sondrio zero contagi.

Dei 233 nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia 55 (pari al 23,6%) sono stati registrati in Lombardia e Veneto, e 54 in Emilia Romagna. Continua a essere in calo il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 50, tre in meno rispetto a ieri. La cifra degli attuali positivi (12.456) comprende anche 771 ricoverati con sintomi e 11.635 in isolamento domiciliare.

