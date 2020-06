Sono 6.117 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia e dei 62 positivi otto lo sono a seguito di test sierologici e 13 sono debolmente positivi. Crescono i dimessi (+821) e calano di un’unità i ricoveri in terapia intensiva (42 in tutta la regione)

Oggi in Lombardia il numero di pazienti affetti da Coronavirus in terapia intensiva è calato di una unità a 42; mentre i ricoverati sono scesi di 24 sotto quota 300 (297). Questi i dati odierni sull’epidemia di Coronavirus, diffusi dalla Regione Lombardia. Ieri le terapie intensive erano rimaste invariate a 43, mentre i ricoveri erano calati di 2 unità.

I dati del Coronavirus in Lombardia oggi 30 giugno: 62 nuovi positivi e 4 morti

Nel Milanese sono stati registrati 23 nuovi casi di coronavirus, di cui 6 in città. Ieri nella Città metropolitana si erano registrati 36 casi, di cui 18 a Milano. Sono 6.117 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia e dei 62 positivi otto lo sono a seguito di test sierologici e 13 sono debolmente positivi. Crescono i dimessi (+821) e calano di un’unità i ricoveri in terapia intensiva (42 in tutta la regione). Scendono di 24 posti letto anche i ricoveri ordinari: in tutto sono 297, sono invece quattro i decessi.

Per quanto riguarda le altre province, sono sei i positvi a Brescia, cinque a Bergamo e quindici a Mantova ; tre positivi si sono registrati a Monza e Varese, due a Cremona e uno a Lodi, Lecco e Pavia. Sondio e Como sono a quota zero.