Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi 5 luglio: 14 casi, 11 a Roma

Ci 14 casi di nuovi casi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e zero decessi oggi 5 luglio nel bollettino della Regione Lazio su COVID-19. A Roma città si registrano 11 nuovi casi. Dei nuovi casi giornalieri si registrano 6 casi di nazionalità Bangladesh (5 da Roma città e uno da Viterbo) e di questi tre sono di rientro con volo aereo da Dacca. L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “E’ necessario fare i tamponi all’aeroporto e garantire l’isolamento per chi proviene dai Paesi ad alto rischio – dice l’assessore alla sanità Alessio D’Amato, che oggi ha criticato l’isolamento fiduciario -. Continuiamo ad avere una prevalenza di casi di importazione”.

Coronavirus Lazio, il bollettino: 14 casi, 11 a Roma

“Nella Asl Roma 1 dei tre casi odierni uno riguarda una donna di 88 anni individuata con test di sieroprevalenza in fase di accesso alla casa di riposo – prosegue l’assessore -. Nella Asl Roma 2 si registrano 5 casi tutti di nazionalità Bangladesh e sono conviventi di un caso positivo già noto individuato al Policlinico Casilino. Due di questi casi sono di rientro con volo internazionale da Dacca. Nella Asl Roma 3 sono 3 i casi odierni e di questi una donna di trent’anni asintomatica individuata con il test di sieroprevalenza e di rientro da Londra. E’ in corso l’indagine epidemiologica. Un secondo caso riguarda una insegnante di 64 anni asintomatica individuata al test di sieroprevalenza e un ragazzo di 20 anni segnalato dal medico di medicina generale. Infine per quanto riguarda le province registriamo un caso nella Asl di Latina si tratta di un uomo sintomatico di Minturno ed è in corso l’indagine epidemiologica, un secondo caso nella Asl di Viterbo e si tratta di un uomo di rientro dal Bangladesh con uno dei voli da Dacca già attenzionato” conclude D’Amato.

Un nuovo focolaio di Coronavirus SARS-COV-2 del Lazio si trova nella frazione di Valle Martella a Zagarolo, dove una famiglia di quattro persone di origine romena è risultata positiva a COVID-19 e legata al cluster del Casilino, ovvero al ristorante Club Le Palme e al centro estivo dove il 26 giugno un’adolescente ha partecipato a una cena di classe in un ristorante che si trova in Borgata Finocchio e subito dopo ha cominciato ad avvertire sintomi compatibili con COVID-19 insieme al fratello. Al Bambin Gesù i tamponi hanno dato esito positivo e adesso sono in isolamento a casa. L’ASL Roma 2 ha disposto la chiusura del ristorante, come a Fiumicino, e del centro estivo, e subito dopo è scattata l’indagine epidemiologica. I titolari dell’esercizio avevano conservato una lista di contatti dei clienti mentre il presidente del VI Municipio Roberto Romanella ha detto al Messaggero che il centro estivo non ha segnalato l’inizio dell’attività. Il Messaggero spiega che a Zagarolo sono positivi anche se asintomatici il padre, la madre e una figlia di 16 anni.