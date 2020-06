Conte aumenta il contributo a GAVI (con Bill Gates): come la prenderanno i complottisti dei vaccini?

Sul palco dei Gilet Arancioni ieri aveva fatto scalpore l’intervento della tizia che chiamava in causa Giuseppe Conte e Bill Gates: «Quando Conte telefona a Bill Gates alle nostre spalle prendendo 140 milioni decide di iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G e diventeremo dei piccoli robot. Se tu vuoi ammazzarmi basta alzare la temperatura del mio corpo e io muoio».

Ebbene, chissà come la prenderà la signora, ma il premier, intervenendo in videoconferenza al Global vaccine summit, vertice sul rifinanziamento dell’alleanza Gavi, ha appena annunciato che l’Italia aumenterà il suo impegno economico sul fronte dei vaccini: “L’Italia fornirà un ulteriore contributo diretto di 120 milioni di euro per i prossimi 5 anni, con un aumento del 20% rispetto al nostro precedente sostegno”. E, ha aggiunto, “riconoscendo il ruolo fondamentale svolto da IFFIm, abbiamo deciso di estendere il nostro contributo allo strumento fino al 2030 con un nuovo impegno di 150 milioni di euro, per un importo totale di 287,5 milioni di euro. Questi contributi sono un segnale concreto della nostra volonta’ di continuare a investire in un efficace multilateralismo, cooperazione internazionale e solidarietà”.

Non solo. Alla stessa manifestazione oggi è intervenuto anche Bill Gates, il quale ha detto che l’emergenza Coronavirus ha rilanciato un’ondata “preoccupante” di disinformazione e “teorie del complotto”, una “pazzia” che minaccia di ostacolare la corsa verso un vaccino. “Quando eventualmente avremo un vaccino (anti-coronavirus) – ha detto il miliardario Usa fondatore di Microsoft a Bbc Radio 4 – bisognerà vaccinare oltre l’80% della popolazione per avere l’immunità di gregge. Ma se la gente sente che è tutto un complotto, o che i vaccini sono il male, non si vaccinerà. E questa malattia continuerà a uccidere le persone”. A qualcuno saranno fischiate le orecchie?