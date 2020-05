Come sta andando la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 in Italia? Al netto delle polemiche sui dati dei positivi in Lombardia, Piemonte e Liguria e dei balletti sulle riaperture agli spostamenti tra regioni a partire dal 3 giugno, il giudizio è positivo. Giorgio Sestili sul Fatto Quotidiano spiega che, come si vede dal grafico che mostra l’andamento dei casi attualmente positivi (asse y di sinistra) e dei ricoverati in terapia intensiva (asse y di destra), nell’ultima settimana le curve hanno continuato ad abbassarsi. Il 4 maggio i positivi erano 99.980, il 26 maggio meno di 53.000; i ricoverati in terapia intensiva 1479 e poi 521.

Buona la prima quindi, ma ora c’è da misurare l’effetto delle riaperture successive: per quelle del 18 maggio(bar, parrucchieri,etc.) basta aspettare la prossima settimana; per le ultime del 25 maggio (palestre e piscine) quella dopo.

In ogni caso bisogna sempre considerare che per quanto riguarda i contagi, i dati che quotidianamente registriamo non rappresentano il presente ma un passato di circa 15 giorni fa: è questo il tempo in media necessario per la manifestazione dei sintomi, la diagnosi e l’esito del tampone.

