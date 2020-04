Come ottenere i bonus per lavoro, buoni spesa e affitti

Il Fatto Quotidiano spiega oggi in un articolo a firma di Patrizia De Rubertis che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 8/E, ha risposto a un po’di domande presentate dalle associazioni e dai professionisti su come ottenere i bonus per lavoro, donazioni e affitti per fare un po’di chiarezza almeno sulle misure fiscali più comuni, a partire dal bonus per lavoro:

Ai lavoratori dipendenti che continuano a lavorare in ufficio, in fabbrica, nei supermercati, negli ospedali, in trasferta presso clienti o in missioni presso sedi secondarie dell’impresa, non potendo farlo in smart working, viene riconosciuto un bonus 100 euro da calcolare in base al numero di giorni lavorativi svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Ma ne hanno diritto solo i lavoratori che hanno un reddito fino a 40.000 euro.

Le Entrate, inoltre, spiegano che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva. I sostituti d’imposta riconosceranno il premio in via automatica a partire dalla retribuzione del mese di aprile o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Poi il datore di lavoro potrà recuperare la somma in compensazione.