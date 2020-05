Libero oggi pubblica un’infografica che riepiloga come funziona il nuovo superbonus per i lavori in casa. Il provvedimento permette interventi come la sostituzione di vecchie caldaie con quelle a condensazione o a pompa di calore, l’installazione di pannelli solari, il miglioramento dell’isolamento termico e l’effettuazione di lavori che rientrano nel capitolo della prevenzione antisismica gratis: a pagare sarà lo Stato.

Come funziona il nuovo superbonus per i lavori in casa

Un modello già usato: il proprietario che effettua i lavori potrà detrarre il 110% o il 120% per le spese inerenti a interventi di riqualificazione energetica, misure antisismiche o installazione di impianti fotovoltaici fino al 31 dicembre 2022. In alternativa, spiega sempre il quotidiano, ci sarà la possibilità di ricevere uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori effettuati, da parte dell’impresa che otterrebbe così un credito d’imposta pari al 120% della cifra impegnata. L’impresa potrà anche cedere il suo credito d’imposta a terzi.

Leggi anche: Perché non arrivano i soldi della Cassa Integrazione in deroga