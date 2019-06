Il codice degli appalti fatto a pezzi da Lega e M5S

Ieri il MoVimento 5 Stelle e la Lega hanno raggiunto un’intesa sul codice degli appalti: si fa come dice Salvini. Oggi Marco Ruffolo su Repubblica riporta le modifiche su cui i due partiti hanno trovato l’intesa di Salvini:

Ora verrà riesumata, almeno fino alla fine del 2020, quella pratica discutibile, che in molti casi produceva non un’accelerazione dei lavori ma un loro drammatico rallentamento. Inoltre, come ha più volte sostenuto Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità anticorruzione, nell’appalto integrato «la commistione tra progetto e opera rischia di incidere sulla qualità dei lavori. E di farci fare molti passi indietro».

Finora il codice assegnava alle amministrazioni pubbliche il compito di approvare i progetti esecutivi prima di affidare i lavori alle imprese vincitrici della gara. Ora ci penseranno le imprese a fare tutto loro, esattamente come una volta. In passato era sufficiente che ogni amministrazione facesse un progetto generico, era poi la ditta che si aggiudicava l’appalto a progettare ed eseguire, con la conseguenza che si moltiplicavano le varianti e insieme ad esse tempi e costi delle opere.

E ancora:

Un’altra prevedibile rentrée è quella del criterio del massimo ribasso. Anche questa è una prassi che abbiamo ben conosciuto in questi decenni: vinceva la ditta che offriva il prezzo più basso, con l’inevitabile conseguenza di successivi rialzi o di lavori di pessima qualità. Se nel testo finale passeranno le intenzioni leghiste, il massimo ribasso tornerà per lavori fino a 2 milioni di euro. Solo al di sopra di quella soglia scatta il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” che dovrebbe tenere conto anche della qualità: il prezzo conterà fino al 30% nella aggiudicazione, e i Cinque Stelle garantiscono che il suo peso non sarà elevato al 49%, come inizialmente previsto.