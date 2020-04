I 65 contagiati su 78 nella struttura dei disabili a Cocquio Trevisago

Repubblica racconta oggi la storia della struttura per disabili Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago, dove ci sono 65 contagiati su 78 ospiti:

«Sto scrivendo l’ennesima lettera al governatore Attilio Fontana e all’assessore al Welfare Guido Gallera, qui non si trovano più medici, mi sono offerto anch’io per fare i turni di guardia per assistere i malati». È da dieci giorni che il sindaco di Cocquio Trevisago, Daniele Centrella, primo cittadino ma anche direttore sanitario alla Asl Verbano Cusio Ossola, scrive e riscrive lettere a Regione, Azienda territoriale sanitaria e Istituto sanitario Sacra famiglia, che ospita disabili, molti anziani. Chiede, senza risultati, misure concrete per bloccare la diffusione del virus che dalla struttura potrebbe estendersi a tutto il comune, cinquemila abitanti in provincia di Varese. E ora il contagio all’interno della Sacra Famiglia è «drammaticamente esteso». Sessantacinque contagiati su 160 ospiti, la metà con febbre e difficoltà respiratorie, nove più gravi con necessità di ossigeno, un deceduto positivo.

Il focolaio di Covid-19 alla Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago – una delle ventitré residenze private della fondazione Onlus dove aveva svolto i servizi sociali l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi – è un caso emblematico del virus che si insidia silenzioso nei luoghi abitati dalle persone più fragili, e che si diffonde se non trova barriere.