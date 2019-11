La storia della leghista di Sorrento che dice che anche per lei i napoletani puzzano

Questa mattina – anche se il Senato si riuniva alle 9 – Matteo Salvini era a Sorrento. Per l’occasione è spuntato fuori un video della segretaria cittadina della Lega, Clara Rolla, che rispondendo ad una persona che chiede «quando a Milano diceva che i napoletani puzzano voi dove stavate?» dice «anche noi lo diciamo, anche noi lo diciamo!».

«Anche noi lo diciamo!»

Il riferimento ovviamente è al famoso coro contro i napoletani cantato dall’allora capogruppo Salvini a Pontida. Ma visto che siamo a Sorrento i leghisti del posto non si scompongono minimamente. E figuriamoci se quelli che fino a qualche anno fa (non molti eh) la Lega Nord chiamava “terroni” si fanno problemi a votare per la Lega di Salvini per colpa di quell’episodio.

Questa è Clara Rolla, responsabile cittadina della Lega a #Sorrento. Questi sono gli interlocutori con cui le #sardine dovranno avere a che fare giovedì, quando #Salvini sarà lì a Sorrento. Cosa dice nel video? Lei, napoletana, dice che i napoletani puzzano. Bene, ne vado fiero. pic.twitter.com/w0ZsHne448 — Natale De Gregorio (@NatDeGregorio) November 19, 2019

C’è un però. Quel video non è stato girato oggi ma è stato girato il 5 novembre del 2018 a Napoli, in Piazza Plebiscito. A scriverlo su Facebook è la segretaria cittadina Rolla che ci tiene a precisare come andarono le cose. Ecco cosa scrive la Rolla a proposito di quell’episodio:

Tra molte voci contrastanti che all’aperto si sovrapponevano in maniera confusa ed indistinta, ci fu qualcuno che dichiarò che “parecchi Settentrionali dicono che molti Napoletani sono PESSIMI“. In quella bolgia, io mi inseriti nel discorso, ed a voce alta per farmi sentire dal mio interlocutore piuttosto lontano, affermai più volte: “Anche noi lo diciamo!”.

La Rolla poi dà la colpa a «qualche azzeccagarbugli di poco conto, nonché qualche rancoroso detrattore sinistrorso della Lega, che in realtà altro non sono se non dei mistificatori e manipolatori di professione» che pubblicò il video su una «misconosciuta testata» (la Voce Di Napoli) dove la risposta della segretaria della Lega di Sorrento venne “attribuita” ad una domanda sull’antimeridionalismo di Salvini e la famosa canzone da stadio. Secondo Clara Rolla «la risposta è stata attribuita ad un’altra domanda, ed il lettore è stato indotto a credere che quell’ “Anche noi lo diciamo”, fosse riferito all’espressione: “i Napoletani puzzano”».

Quando la Rolla precisava che lei parlava in “senso metaforico”

Ora basta guarda il video originale per capire come la conversazione non fosse affatto confusa o concitata, anzi attorno all’intervistatore c’era parecchio silenzio, tale da poter udire bene e distintamente la frase dell’interlocutore. Poi se in quel frangente la Rolla fosse distratta non è certo colpa del presunto mistificatore. Nessuno parla di “napoletani pessimi” ma di “napoletani che puzzano”. Ieri la segretaria della Lega di Sorrento ha scritto che lei i napoletani li ama e che «ABORRO ferocemente coloro a causa dei quali noi Napoletani tutti ci siamo nel tempo “guadagnati” una PESSIMA NOMEA nel mondo».

La storia del video manipolato e montato ad arte e della Rolla che in realtà stava rispondendo alla domanda sui settentrionali che pensano che i napoletani siano pessimi però non regge molto. Anche perché il 15 novembre del 2018 la Voce di Napoli pubblica una precisazione da parte della signora protagonista del video. La quale senza identificarsi (e quindi per carità, potrebbe benissimo non essere lei, lo scriviamo giusto per contemplare questa remota possibilità) ribadiva il senso del suo “anche noi lo diciamo”:

Anche noi lo diciamo. Ma in senso metaforico, perché condanniamo tutti coloro che nel tempo, con i loro comportamenti sbagliati, ci hanno procurato una pessima nomea nel mondo. Non vorrei essere fraintesa – aggiunge la signora – poiché il significato delle mie parole è ben altro. Sono napoletana e non mi sognerei mai di dire che io e i miei concittadini puzziamo.

Come potete leggere quindi la signora Rolla un anno fa non diceva né che il video era stato manipolato né che lei aveva risposto ad un’altra domanda (quella sui napoletani pessimi) ma spiegava che lei parlava “in senso metaforico” perché «il mio sfogo è di condanna anche verso tutti coloro che ancora continuano a difendere quelli che si comportano male a Napoli e nel meridione in generale, creando un danno d’immagine alla nostra città e alla nostra meravigliosa Terra». Una posizione legittima, per carità. Ma quando Salvini cantava la canzonetta sui napoletani colerosi non stava condannando quelli che si comportano male. E non si può certo dire che quando uno dice che “i napoletani puzzano” sta in realtà criticando quei “meridionali che si comportano male a Napoli”. Salvini stava dicendo che tutti i napoletani sono – ivi compresa la signora – e non perché si comportassero male ma proprio in quanto napoletani.

