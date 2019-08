Un cane è stato aggredito dai cinghiali a Roma, riportando ferite da attacco di cinghiale sull’addome: a pubblicare le foto la pagina facebook Roma Cinghiali, dove si viene a sapere che l’animale è rimasto una notte tra i rovi vicino a via de Grenet. Poi è stato salvato e portato dal veterinario dove le ferite sono state suturate e non è in pericolo di vita.

Il cane aggredito dai cinghiali a Roma

Il tutto accade mentre nel IX Municipio , in quartieri come Casal Brunori e Spinaceto dove i palazzi si affacciano su tratti di campagna romana, gli abitanti temono di portare i figli a giocare nei parchi o di uscire col cane. Spiega oggi Repubblica Roma che il pericolo dei cinghiali secondo i cittadini è aumentato negli anni e da maggio è diventato insostenibile. Una situazione che hanno fatto presente inviando lettere e segnalazioni alla sindaca Virginia Raggi, ma non hanno mai ricevuto risposta. Per questo il coordinamento dei comitati di quartiere del municipio a sud di Roma ha deciso di inviare un esposto alla prefettura, chiedendo un intervento urgente.

«I cinghiali circolano nei parchi, davanti alle scuole e nei giardini condominiali: non siamo più liberi di uscire di casa», spiega il presidente del comitato di quartiere Casal Brunori Filippo Cioffi, che aggiunge: «Viviamo nella paura di essere aggrediti perché fino a qualche tempo fa le femmine di cinghiale attaccavano soprattutto i cani per difendere i propri cuccioli, ma adesso sono aggressive con chiunque». Uno degli ultimi episodi, a inizio agosto, si è verificato a Spinaceto: un uomo che spingeva il passeggino con il figlio di 20 mesi è stato puntato da un cinghiale che si era staccato dal branco per inseguirlo. Per allontanarsi il prima possibile l’uomo ha deciso di attraversare la strada e solo grazie al passaggio delle automobili e al rumore dei clacson si è evitato il peggio.

