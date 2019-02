I finti divorzi e cambi di residenza per il reddito di cittadinanza

Le anagrafi italiane stanno registrando migliaia di disintegrazioni di famiglie da un mese a questa parte. E il Giornale racconta che c’è il trucco: divorzi e cambi di residenza servono a provare a percepire il reddito di cittadinanza. Scrive il quotidiano che gli aumenti di cambi di residenza e variazioni dello stato di famiglia erano segnalati dalle anagrafi agli uffici comunali fin da novembre, ma a gennaio, e ancor di più nei primi giorni di febbraio, stanno diventando clamorosi: raddoppio di cambi di residenza a Palermo, raddoppio a Crotone, +20% a Bari, +20-30% a Napoli. A Milazzo (Messina) dieci cambi di residenza in tre giorni hanno indotto il sindaco a emanare una circolare urgente.

Le domande per ottenere il reddito di cittadinanza si potranno inviare soltanto a partire dal 6 marzo tramite sito dedicato, Cafe Poste Italiane. Il tetto massimo di 780 euro può essere richiesto da un disoccupato single che paga l’affitto e che componga dunque, da solo, un nucleo familiare. Un capofamiglia con due figli a carico, e la cui famiglia risponda ai requisiti massimi di reddito e di valore immobiliare di proprietà secondo i parametri Isee, può arrivare a portare a casa, con il sussidio all’affitto, fino a 1.180 euro. I Comuni stanno verificando se è in corso il tentativo di aumentare il numero dei familiari «single», per innalzare le possibilità di avere più assegni.