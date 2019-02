I CAF e i dieci euro per il reddito di cittadinanza

I CAF chiedono dieci euro per compilare la domanda sul reddito di cittadinanza. La domanda per ottenere l’RdcCard – spiega oggi il Giornale – può anche avere esito negativo, e senza possibilità di fare alcun ricorso se non quello di presentarla l’anno successivo affiancata da nuovi titoli di povertà.

I Caf infatti da qualche settimana hanno incominciato a mettere le mani avanti dichiarandosi in estrema difficoltà per l’enorme mole di lavoro che si sta presentando: avranno bisogno di avvalersi di nuovi consulenti fiscali per un’operazione che hanno già conteggiato potrebbe arrivare almeno a 100 milioni di euro complessivi quando invece dall’Inps gliene arriveranno solo una sessantina. Ecco perché l’unica via di uscita per sostenere la spesa è di chiedere un contributo o meglio una quota partecipativa al candidato.

Il prossimo maggio per gli impegni fiscali sarà un mese di fuoco mentre la tanto agognata Rdc Card sicuramente arriverà dopo come si è lasciato scappare Di Maio più e più volte. Chissà se i ritardi e gli intoppi il ministro li affibbierà ai Caf.

