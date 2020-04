Il Fatto Quotidiano racconta oggi in un articolo firmato da Natascia Ronchetti il business delle RSA private grazie agli anziani contagiati in Lombardia, partendo dalla delibera numero XI/2906, 8 marzo 2020 citata da Luca Degani dell’associazione delle case di riposo lombarde Uneba che ha portato il Coronavirus nelle residenze per anziani:

La delibera in questione, che ha aperto la strada al ricovero nelle case di riposo per liberare posti letto negli ospedali, è infatti solo la prima di altre delibere che non hanno fatto altro che confermare l’impianto iniziale. E tra le altre cose dispone, per le Rsa, il blocco dell’accettazione di pazienti provenienti dal territorio, e lo stop del 50% del turnover delle case di riposo che hanno alcune caratteristiche come la presenza medica e infermieristica 24 ore su 24: vale a dire che se, per esempio, si liberano dieci letti, cinque devono essere riservati ai pazienti Covid.

Il 23 marzo scorso, infatti, con un’a lt ra delibera, la Regione ha aperto anche al ricovero negli hospice, le strutture per le cure palliative. Ricovero previsto per tutti i pazienti che vengono dimessi perché clinicamente guariti: significa che non hanno più sintomi come la febbre, la tosse o il mal di gola ma sono ancora potenzialmente infetti perché su di loro non sono ancora stati eseguiti i due tamponi (uno a distanza di ventiquattr’ore dall’altro) che possono escludere la presenza della carica virale. Sempre,e ancora,per liberare posti letto negli ospedali.