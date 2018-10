BTP, il governo gialloverde ci costa 6,5 miliardi in più (per ora…)

Ieri il ministero del Tesoro ha collocato 5,5 miliardi nuovi titoli a 5 e a 10 anni con il rendimento al 3,47%: via XX Settembre ha dovuto offrire oltre 50 centesimi in più per ogni titolo rispetto a un mese fa pur di mantenere viva la domanda, stabile rispetto a settembre. Sulla scadenza più breve, il titolo a 5 anni è stato toccato il tasso massimo da dicembre 2013, il 2,58% in netta salita rispetto al 2,03. Il ministero ha pagato 11 milioni in più rispetto a un mese fa solo per questo pacchetto da 2 miliardi di titoli. Per i Btp decennali, invece, si sono rivisti i livelli di febbraio 2014, con il tasso al 3,36% rispetto al 2,9% di settembre e altri 11 milioni di interessi in più da pagare. Per la tranche di CcT eu da un miliardo, il rendimento è salito al 2,32%.

Ma non è finita qui. Secondo alcuni calcoli citati dall’agenzia di stampa finanziaria Radiocor, emettere il pacchetto da 5,5 miliardi tra Cct e Btp è costato ieri all’Italia 689 milioni in più di quanto sarebbe costato a fine aprile. Non solo. Mettendo insieme i numeri per tutte le emissioni di Btp fatte da allora

– esclusi i titoli indicizzati, quelli collocati a sindacato e i Btp Italia – si arriva a una cifra di circa 6,5 miliardi. Il programma 2018 del Tesoro è ormai completo per il 92%. Nel 2019, però, arriverà per il Tesoro un carico da 260 miliardi di titoli da collocare. E con uno spread a 300 punti – ha calcolato l’Osservatorio Cpi guidato da Carlo Cottarelli- la spesa per interessi li eviterebbe di oltre 6 miliardi nel 2019 e di 10 miliardi nel 2020 rispetto a quanto previsto nel Def di aprile scorso.

