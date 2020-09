I rimborsi per il Bonus Bici a metà, il click day e come fare richiesta

Solo la metà degli acquisti per biciclette, monopattini, overboard e segway potrebbe essere rimborsato nel 2020 con il bonus bici. Il click day del 4 novembre, come fare domanda e come verranno esaminate le richieste

Solo la metà degli acquisti per biciclette, monopattini, overboard e segway potrebbe essere rimborsato nel 2020 con il bonus bici. Oggi il Messaggero spiega che il decreto attuativo del “bonus bici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nasconde una beffa: il rischio è che soltanto la metà degli acquisti ottenga il rimborso nei 2020. Il resto dovrebbe essere rimborsato nel 2021. E visto che ci sono a disposizione solo 210 milioni e le domande verranno esaminate in ordine di inserimento e non in base alla data della fattura o dello scontrino elettronico il 4 novembre diventerà il giorno dell’assalto alla diligenza. Un click day mascherato per arrivare primi e vedersi accreditati i rimborsi sul conto corrente entro una decina di giorni dalla presentazione della domanda:

Secondo alcuni calcoli e ipotizzando un utilizzo medio del bonus fino a 500 euro, i 210 milioni attualmente disponibili (tra fondo del ministero e decreto Rilancio) dovrebbero coprire circa 650.000 acquisti, tra bici e altri dispositivi elettrici compresi nel decreto. Soltanto a maggio, quindi nel primo mese di validità degli incentivi, sono state acquistate 540.000 biciclette, secondo gli ultimi dati aggiornati dell’Ancma. Certo, è impossibile immaginare un trend i crescita costante del 60% anche da giugno in poi. E poiché sappiamo che i mesi estivi statisticamente hanno numeri più alti del resto dell’anno, anche senza l’incentivo del bonus, anche con una stima molto conservativa di 200.000 acquisti mensili da giugno a ottobre, alla fine saranno state acquistate quasi 1,6 milioni di biciclette (tradizionali o con pedalata assistita), mentre nell’intero 2019 ne sono state acquistate 1,7 milioni. Dunque, anche immaginando che soltanto il 60% di questi acquisti sia incentivabile, perché riferito come prevista dal decreto ai Comuni con più di 50.000 abitanti, si possono immaginare quasi un milione di richieste. Senza contare poi gli acquisti di monopattini e segway, che secondo gli operatori potrebbero far superare la quota complessiva di 1,2 milioni di acquisti. Sono stime, sia chiaro, che soltanto l’avvio del portale potrà confermare. Ma considerata la valutazione diffusa dagli uffici del ministero (650.000 acquisti) sarebbero coperti dai fondi disponibili circa la metà delle fatture o scontrini parlanti. Gli altri dovranno aspettare le risorse che dovrebbero essere destinate alla causa dalla Legge di Stabilità grazie alle aste versi. Ma se ne parlerà forse a gennaio.

Per richiedere il bonus bici il 4 novembre sarà necessario registrarsi al portale gestito da Sogei, e per accedere bisognerà usare la Spid. Sul portale andrà caricato il documento di acquisto: la fattura o lo scontrino elettronico. Le richieste vanno effettuate entro il 4 gennaio. Prima verranno evase le richieste di rimborso per gli acquisti fino al 3 novembre e poi una volta esaurite per l’emissione dei voucher validi per gli acquisti dal 4 novembre fino al 31 dicembre. I voucher sono da utilizzare entro 30 giorni.

