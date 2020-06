Quando ci sarà il click day per il bonus bici

Le richieste potranno essere avanzate dal sessantesimo giorno di pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale attuativo. Incentivi anche per gli acquisti fatti dal 4 maggio

Il Sole 24 Ore racconta oggi che per assegnare (fino all’esaurimento) i 120 milioni messi a disposizione dal decreto legge Rilancio per il bonus bici, varrà l’ordine di arrivo delle domande, da presentare a una piattaforma ministeriale tramite una app dedicata come prevede la bozza di decreto ministeriale attuativo. E visto che la richiesta è fortissima e il bonus è previsto non solo per chi compra bici (anche a pedalata assistita) ma anche per chi sceglie monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel) o abbonamenti a servizi di sharing di mezzi di trasporto diversi dalle auto gli addetti ai lavori prevedono che i soldi finiranno subito.

Il Dm attuativo è stato scritto dal ministero dell’Ambiente e ora si trova all’esame dei dicasteri dell’Economia e delle Infrastrutture. Il bonus copra il 60% (con un massimo di 500 euro) della spesa sostenuta da residenti maggiorenni in capoluoghi di regione o provincia e comuni appartenenti a Città metropolitane o con più di 50mila abitanti. Il bonus consentirà di ottenere uno sconto in fase di acquisto da uno dei commercianti accreditati sulla piattaforma. Le istanze di bonus potranno essere presentate solo dal 60esimo giorno successivo alla pubblicazione del Dm sulla Gazzetta Ufficiale. Ma fino al giorno prima sarà possibile presentare le richieste di rimborso di chi ha già effettuato il suo acquisto senza bonus: il Dl Rilancio fa partire il diritto a ottenere l’incentivo già dal 4 maggio scorso, se alla richiesta si allega copia della fattura (chi ha lo scontrino può provare a chiedere al venditore di annullarlo, ma si ritiene possa farlo solo entro il 15 giugno).