Le cariche della polizia contro gli antifascisti a Bologna

Una carica di polizia, in piazza Maggiore a Bologna, ha disperso il corteo convocato da alcune sigle antifasciste per protestare contro l’iniziativa elettorale organizzata da Forza Nuova nella vicinissima piazza Galvani. Verso le 18.30 la manifestazione, composta da circa 1500 persone, si è radunata in piazza Maggiore separata dalla piazza di Forza Nuova da una grata di protezione montata dalla forze dell’ordine.

Guardate a #bologna come la polizia di #Salvini picchia persone colpevoli di dimostrare contro i fascisti di Forza Nuova . Questa è l’Italia che volete? pic.twitter.com/Z5DXObysQP — Barbara Collevecchio (@colvieux) 20 maggio 2019

Le cariche della polizia agli antifascisti a Bologna

Fra gli striscioni, richiami all’antifascismo e alla strage della stazione del 2 agosto 1980. A un certo punto il corteo si è mosso e ha cominciato a colpire la grata con mani e bastoni. Dopo qualche istante la polizia in tenuta antisommossa è uscita dal portico e ha cominciato a respingere i giovani con una violenta carica di manganellate. Il corteo è arretrato in piazza Maggiore, poi è ripartito verso i viali.

I fascisti fanno comizi con la tutela dello Stato e del comune di #bologna pic.twitter.com/ylSwMflprP — Francesca (@ffortuzzi) 20 maggio 2019

Alcuni manifestanti hanno riportato contusioni, una è stata fermata dalla polizia, poi rilasciata con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

“Ho tre figli, e non riesco neanche a…”

E poi non commento neppure.#bologna pic.twitter.com/yEazYw9kKI — @ᴛᴏʀᴀᴋᴊᴋᴊ (@Torakjkj) 20 maggio 2019

Nel video si vede una donna che sta parlando con i poliziotti in tenuta antisommossa finché non viene tirata dentro verso di loro, viene trascinata a terra e due poliziotti le si affiancano probabilmente per arrestarla. In questa immagine si vede un poliziotto con un simbolo sul braccio; quello è il simbolo di The Punisher, eroe dei fumetti e delle serie tv.

Forse è una mia paranoia(inizio a vedere solo il male) però ho l’ impressione: non tutti i poliziotti sono dei veri poliziotti, c’è qualche intruso. Perché il poliziotto a sinistra ha il casco nero?

Cosa significa quel mostriciattolo sul braccio, non lo conosco…mai visto! pic.twitter.com/neUGAlnI4M — Rodyka #facciamorete (@Rodyka18) 20 maggio 2019

C’è da dire che Gerry Conway, creatore del personaggio, si è più volte pubblicamente lamentato per l’uso che le forze dell’ordine fanno in America del simbolo: “Un vigilante anti-eroe”, secondo Conway, “è fondamentalmente una critica al sistema giudiziario, l’esempio del fallimento della società, quindi quando i poliziotti mettono il teschio di Punisher sulle loro macchine o i militari usano delle toppe con il simbolo del teschio, di fatto si stanno schierando con un nemico del sistema in cui operano”. Una volta terminato il comizio di Forza Nuova e ‘liberata’ piazza Galvani dai blindati di polizia e carabinieri, gli studenti e gli attivisti dei centri sociali sono confluiti di nuovo in centro nella stesa piazza dove in precedenza aveva parlato Roberto Fiore.

