Mentre si attende che altre regioni passino da zona gialla ad arancione l’aggiornamento sull’epidemia Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: dopo i 32.616 contagiati e 331 morti di ieri: 25.271 contagiati e 356 morti. Sono stati effettuati 147.725 tamponi: il tasso di di positività è invariato rispetto a ieri: 17,1%. Salgono di 100 i pazienti in terapia intensiva per un totale di 2849. I ricoveri sono 27636 in aumento di 1196

Bollettino COVID Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 9 novembre

I nuovi contagi distribuiti regione per regione: in Alto Adige che da oggi è zona rossa sono 598 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 2.241 tamponi. Il numero dei pazienti covid ricoverati è di 451: 320 si trovano nei normali reparti ospedalieri, 91 nelle strutture private convenzionate e 41 necessitano della terapia intensiva (2 in più di ieri). Nelle Marche i positivi sono 262: 51 nella provincia di Macerata, 148 nella provincia di Ancona, 8 nella provincia di Pesaro-Urbino, 20 nella provincia di Fermo, 34 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 da fuori regione. In Veneto sono 2.223 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio pandemia a oltre quota 80 mila, a 81.492. Si registrano anche 21 decessi in più rispetto a ieri, con il totale a 2.595. Negli ospedali si registrano 113 nuovi ricoveri nei reparti non critici (totale 1.580), e 10 nelle terapie intensive, con totale a 203. In Molise 98 casi e un decesso. Stabili rispetto a ieri ricoveri e pazienti in terapia intensiva. 135 nuovi contagi in Basilicata nelle ultime 24 ore a fronte di 731 tamponi processati . Sale il numero di ricoverati negli ospedali, passati da 118 a 129, di cui diciotto nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 625 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 602 (di età compresa tra 56 e 92 anni, 2 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti). 513 pazienti (+29 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 48 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9311 (+507 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 4531 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+212 rispetto a ieri), 2928 in provincia di Chieti (+131), 3391 in provincia di Pescara (+100), 3967 in provincia di Teramo (+185), 134 fuori regione (+3) e 192 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. In Toscana 2.244 casi in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.776 (76 in più rispetto a ieri), di cui 234 in terapia intensiva (8 in più). Si registrano 33 nuovi decessi: 17 uomini e 16 donne, con un’età media di 82,4 anni. In Friuli Venezia Giulia rilevati 320 nuovi contagi e 5 decessi. Salgono a 46 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 319 i ricoverati in altri reparti. In Puglia su 4.103 test sono stati registrati oggi 730 casi positivi: 276 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 81 nella provincia BAT, 155 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. Sette i decessi, tutti in provincia di Bari.