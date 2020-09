Dopo i 1.597 nuovi casi di ieri i dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute sull’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per l’11 settembre

La ripartizione nelle regioni dei nuovi casi: in Lombardia oggi 257 nuovi casi e 4 decessi; in Veneto sono 173 in più rispetto a ieri i nuovi contagi registrati per un totale di 24.529 dall’inizio della pandemia. Ci sono tre nuove vittime. La situazione negli ospedali vede 143 ricoverati in area non critica, dato invariato su ieri; nelle terapie intensive scendono di uno i ricoverati che sono 17 nelle ultime 24 ore. In Alto Adige continua a salire il numero di nuovi casi: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 26 su 1.009 tamponi effettuati, mentre ieri erano 20. Resta invariato il numero di pazienti si trovano in normali reparti ospedalieri (8), mentre nessun malato si trova in terapia intensiva. Anche nelle Marche aumento di contagi rispetto a ieri: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 41 casi, dopo i 40 del giorno precedente: 11 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno, 8 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 5 fuori regione. Questi casi comprendono 6 rientri dall’estero (Albania, Ucraina, Romania, Spagna), 4 contatti domestici, un focolaio in una struttura privata residenziale per un totale di 15 casi complessivi, 10 casi in fase di verifica, 3 contatti stretti (tutti asintomatici) di casi positivi e 3 casi rilevati dallo screening percorso sanitario. In Basilicata 12 nuovi casi positivi di coronavirus . Sono 5 i ricoverati. In Toscana 147 positivi in più rispetto a ieri. L’età media dei 147 casi odierni è di 44 anni circa. 13 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). 2 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 7 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. C’è un nuovo decesso. In Abruzzo si registrano 35 nuovi casi. Le nuove diagnosi riguardano persone fra i 20 e i 70 anni. Il numero dei decessi resta fermo a 472. In Umbria 17 nuovi positivi. Non ci sono nuovi decessi ma aumentano da 19 a 23 i ricoverati negli ospedali. Nell’ultimo giorno passano da tre a quattro quelli in intensiva. In Campania oggi 140 nuovi positivi; lo ha annunciato in diretta Facebook il governatore Vincenzo De Luca: “Cominciamo a scendere, nel giro di una settimana, 10 giorni, saremo a regime. Siamo stati l’unica regione in Italia – continua De Luca – a rendere obbligatorio il test per chi rientrava dall’estero, questa operazione ha fatto aumentare il numero dei positivi, 3.000, quasi tutti asintomatici. Se non avessimo fatto questo – aggiunge l’ex sindaco di Salerno – 3.000 concittadini senza sintomi sarebbero stati in giro per il territorio. É stata un’operazione preziosa per il futuro delle nostre famiglie, – conclude il governatore – nelle altre parti di Italia non e’ stata fatta questa operazione vedremo cosa succederà”. In Piemonte si registrano oggi 57 contagi in più, rispetto a ieri, dopo l’esito di 3268 tamponi. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 9, mentre negli altri reparti c’è stato un calo di 8 pazienti: in totale oggi sono 102. In Sardegna oggi 65 nuovi contagi e nessun decesso. Sono 61 i pazienti ricoverati in ospedale (+4 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti (12) attualmente in terapia intensiva