Dopo i 245 casi di ieri l’aggiornamento sul Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione: 257 nuovi casi e 4 decessi. Sono stati effettuati 17.986 tamponi. Scendono gli ospedalizzati nei reparti Covid che pggi sono 246, 10 in meno di ieri. Anche i pazienti in terapia intensiva sono in discesa. Oggi sono 27, 3 in meno rispetto all’ultima rilevazione. Sono guarite 114 persone nelle ultime 24 ore.

Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi: i dati per l’11 settembre

Tra i 257 nuovi positivi di oggi il bollettino specifica che per 33 si tratta di debolmente positivi, mentre 12 casi sono stati individuati in seguito a test sierologici. La ripartizione dei nuovi contagi nelle province: a Milano: 78 casi, di cui 42 a Milano città; a Bergamo 15; a Brescia 41 nuovi casi nelle ultime 24 ore; a Como 6 positivi in più da ieri; a Cremona: 4; a Lecco 6; Lodi ha 3 nuovi casi in più da ieri. Mantova 22 e Monza e Brianza 31. A Pavia si registrano 21 contagi nelle ultime 24 ore, Varese 23. Oggi la provincia di Sondrio è a zero casi.

Intanto dal 14 settembre, con la riapertura delle scuole, nelle ore di punta dalle 6 alle 9.30 e dalle 16 alle 19, sul servizio ferroviario regionale della Lombardia si potrà raggiungere la piena capienza con la sola eccezione del divieto di sostare nei corridoi. In questo modo si rispetterà la regola attualmente in vigore che prevede l’80% del riempimento massimo dei mezzi del trasporto pubblico. Invece, sara’ consentito sostare in piedi nei vestiboli di accesso ai treni. Lo ha reso noto Trenord, che comunque consiglia a chi può di evitare l’ora di punta e di verificare tramite app il livello di riempimento del treno. Trenord ricorda che la sicurezza e la protezione dei passeggeri è affidata alla loro responsabilità, e che violazioni del regolamento faranno scattare l’intervento delle Forze dell’ordine. La sanificazione straordinaria delle vetture, come comunicano dall’azienda, continuera’à ai ritmi attuali.