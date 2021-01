L’andamento nelle ultime 24 ore dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 15.774 positivi e 507 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 14 gennaio

La situazione dei casi positivi regione per regione: in Veneto 2.076 nuovi contagi e 101 decessi. In Molise 107 casi e 3 decessi. In Basilicata 99 positivi; nelle ultime 24 ore sono stati registrati due decessi, con il totale delle vittime lucane salito a 279. Scende da 98 a 84 le persone ricoverate con il covid negli ospedali lucani, mentre resta fermo a quattro il dato dei posti occupati in terapia intensiva, tutti al San Carlo di Potenza. Torna sopra i 500 il numero di positivi al coronavirus nelle Marche. Tra i nuovi casi 181 sono stati rilevati in provincia di Ancona, 151 in provincia di Pesaro Urbino, 66 nel Fermano, 56 in provincia di Macerata, 32 in provincia di Ascoli Piceno e 20 fuori regione. In Toscana 424 casi su 9.247 tamponi molecolari e 3.772 test rapidi. Lo ha reso noto, nel suo consueto report quotidianol su Fb, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Rispetto a ieri risultano in discesa sia il dato relativo ai nuovi positivi (erano 507) sia quello relativo al numero di tamponi effettuati (erano 10.258).