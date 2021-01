bollettino veneto coronavirus oggi 14 gennaio

Dopo i 1.884 nuovi casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Veneto di oggi 14 gennaio con i dati forniti in diretta dal presidente della regione Luca Zaia: 2.076 nuovi contagi e 101 decessi

Dopo i 1.884 nuovi casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Veneto di oggi 14 gennaio con i dati forniti in diretta dal presidente della regione Luca Zaia: 2.076 nuovi contagi; 3220 ricoverati di cui 351 in terapia intensiva. Ci sono 101 decessi nelle ultime 24 ore.







Sei persone positive al virus sono state denunciate in Veneto nel corso dell’ultima settimana per aver violato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione. Lo rende noto il sottosegretario all’interno Achille Variati. I controlli in regione negli ultimi sette giorni sono stati 25.587. I sei denunciati sono persone sottoposte a quarantena che, quando sono state fermate, hanno fornito false dichiarazioni alle forze dell’ordine. “Si tratta di un comportamento vergognoso, che non può conoscere giustificazioni e che tradisce il patto sociale e di comunità e vanifica i sacrifici di molti” commenta Variati. Le verifiche in Veneto sono state 5.000 in più rispetto alla settimana precedente. I negozi e gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche sono stati 5857; di questi 13 sono stati sanzionati (5 in particolare dovranno chiudere) per inosservanza delle norme anti-Covid