Bollettino Coronavirus Veneto oggi 18 novembre

I dati del bollettino della Regione sull’andamento dei contagi di Coronavirus in Veneto oggi 18 novembre illustrati in diretta da Luca Zaia

I positivi oggi sono 2.972, per un totale da inizio emergenza di 108.938. Idecessi, dopo il picco di ieri con 100 morti in un giorno, aumentano di 52. . Negli ospedali vi sono 2.192 ricoverati nei reparti ordinari (+101), nelle terapie intensive 291 (+11). Gli attuali positivi sono 63.071; in isolamento domiciliare vi sono oltre 33 mila malati. Sono stati effettuati 16.921 tamponi.