I contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 4 gennaio

I dati dei contagi di oggi regione per regione: in Veneto 1682 positivi e 50 decessi; da inizio pandemia i positivi totali sono 266.946, mentre i morti 6.813. Il totale dei ricoverati è di 2.706 persone (+18) mentre nelle terapie intensive sono in cura 368 persone (+3). In Molise i nuovi casi sono 82 e ci sono 2 nuovi decessi. In Alto Adige i nuovi contagi sono 218, mentre le vittime nelle ultime 24 ore salgono di 5. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 25 nelle terapie intensive (1 in più rispetto ad ieri), 197 nei normali reparti ospedalieri (11 in più), 149 nelle strutture private convenzionate e 21 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Nelle Marche nell’ultima giornata tra le nuovi diagnosi sono stati rilevati 355 nuovi casi; 133 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Macerata, 76 in provincia di Pesaro-Urbino, 25 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno; 21 casi provengono da fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore “sono stati testati 3.038 tamponi. In Basilicata 4 nuovi positivi e cinque decess nelle ultime 24 ore a fronte di 563 tamponi processati. Sempre ieri sono state registrate 77 guarigioni. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane scendono a 98, di cui 4 in Terapia intensiva. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 121 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1240 (di età compresa tra 71 e 88 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 3 casi fanno riferimenti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. 466 pazienti (+21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 39 (-2 rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva. In Toscana 313 nuovi casi e altri 14 decessi. In totale salgono a 3.744 i deceduti dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore risale anche il numero dei ricoverati: sono in totale sono 1.018, 37 in più rispetto a ieri, di cui 141 in terapia intensiva che però ne segna 6 in meno. Riguardo ai 313 nuovi casi registrati in regione, età media 49 anni, sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente