Veneto Coronavirus: il bollettino del 4 gennaio

Il bollettino sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Veneto di oggi 4 gennaio con i dati forniti in diretta dal presidente della regione Luca Zaia

Ieri i positivi al Covid-19 in Veneto erano 3.419 e ilBollettino regionale segnalava un totale di 266.264, e 88 decessi, 6.763 dall’inizio della pandemia. Scende il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri, con 2.688 pazienti nelle aree non critiche e scende anche l’occupazione delle terapie intensive, con 365 ammalati. Sempre secondo i dati aggiornati a ieri sono state 15.764, pari al 34,6% le dosi di vaccino somministrate in Veneto: il dato si riferisce alle dosi totali di vaccino Pfizer-BioNTech somministrate dall’inizio della campagna, il 27 dicembre scorso