Niente autobus, ci sono le elezioni

Dal Manzanarre al Reno, dal Po al Tevere e fino al Golfo di Napoli, oggi ci sono le elezioni ed è la festa degli autisti di autobus. Da sabato l’ATAC è senza gli autisti-scrutatori e la stessa cosa capiterà in altre città. Racconta il Corriere:

Oggi,perciò, che è pure la festa del patrono degli autoferrotranvieri, san Filippo Neri, l’Atac, l ’azienda del trasporto pubblico, prevede a Roma notevoli defezioni non solo alla messa tradizionale che si celebra nelle officine. Un dipendente su 5, infatti, in totale 1.037 su 5.600, è in servizio ai seggi. E ben 758 sono autisti. Così, per evitare lo stop dei bus, l’azienda ha siglato un accordo coi sindacati per incentivare a mandare a lavorare i colleghi non in servizio, prevedendo per loro lo stesso trattamento economico delle domeniche ecologiche: 70 euro al giorno.

Ma la misura, purtroppo, non eviterà i contraccolpi, con tagli previsti tra il 10 e il 20 per cento delle corse di superficie. Anche per l’Ama, l’azienda dei rifiuti, che a Roma resta il problema più sentito, sono 400 i dipendenti ai seggi: in prevalenza amministrativi, dunque si svuoteranno gli uffici e gli effetti sulla raccolta e sulla pulizia delle strade — promette l’azienda — saranno «sostenibili». Si spera.

Ma i disagi sono attesi un po’ ovunque: circa 200 tra piloti e marinai dei vaporetti di Venezia svestiranno la divisa azzurra dell’Actv e parecchi turisti resteranno a terra. Settanta linee di autobus verranno tagliate anche a Napoli. Pure a Torino, la Gtt registra circa mille suoi dipendenti impegnati ai seggi, con conseguenti tagli alle corse del 15 per cento, tipo orario estivo. A Modena,addirittura, 110 su 400; e a Palermo, infine, saranno circa 200 gli autisti scrutinatori. Che poi, come tutti i loro colleghi, avranno diritto al riposo compensativo per ogni giorno alle urne. E i disagi andranno avanti per tutta la settimana.