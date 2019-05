Da sabato ATAC senza gli autisti-scrutatori delle elezioni europee

Ogni tornata elettorale si trasforma in periodo di passione per ATAC e per Roma: anche quest’anno saranno centinaia gli autisti che saranno impegnati ai seggi – come presidenti, scrutatori o rappresentanti di lista – e che quindi non lavoreranno a bordo di autobus, tram e treni metropolitani. Scrive Il Messaggero:

L’assenza sarà prolungata: sabato per l’insediamento delle sezioni elettorali, domenica per il voto e lunedì per lo spoglio delle schede, che inevitabilmente si protrarrà oltre la fatidica soglia della mezzanotte del 26. Ma,considerando i precedenti, gran parte dei dipendenti della municipalizzata saranno assenti anche martedì, per recuperare il giorno di riposo saltato in questa settimana. Il numero totale di lavoratori interessati si conoscerà con precisione solo sabato,quando saranno formalizzate le composizioni definitive dei seggi, tra sostituzioni in extremis e nomina degli ultimi rappresentanti delle liste in corsa per l’Europarlamento. Ma gli addetti all’esercizio fuori gioco (in gran parte autisti dei bus) saranno almeno 700, a cui vanno aggiunti altri 250 dipendenti dell’azienda di via Prenestina non in servizio a bordo dei mezzi pubblici, in gran parte impiegati amministrativi.

I problemi più seri sono attesi tra lunedì e martedì:

Insomma, un numero di assenze superiore a quello registrato il 4 marzo dello scorso anno, quando nello stesso giorno, a Roma, si votò per Politiche e Regionali: allora erano stati 600 gli autisti indisponibili per impegni elettorali. Ma il record, almeno per le Europee, era stato fissato cinque anni fa, quando ben 1.220 dipendenti della municipalizzata, tra autisti e amministrativi, erano stati utilizzati nelle 2.600 sezioni allestite nel territorio del Comune di Roma.

