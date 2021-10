Quando Augias ha ricordato che Giorgia è donna, cristiana, italiana…e un po’ fascista | VIDEO

Le parole profetiche di Corrado Augias su Giorgia Meloni, che alla luce di quanto successo in questi giorni, dal tormentone Yo soy Giorgia all’ambiguità sulla “matrice”, risultano quanto mai attuali

Corsi e ricorsi dei tormentoni. Del resto è stata proprio Giorgia Meloni a rinfocolare lo slogan “Io sono Giorgia” lanciando il suo tour nei paesi latini con la cover Yo soy Giorgia. E così un vecchio passaggio televisivo di Corrado Augias, che commentava proprio in occasione dell’uscita del suo libro lo slogan diventato la cifra della leader di Fratelli d’Italia, è tornato anch’esso attuale. E come si dice a Roma “a chi tocca non s’ingrugna”.

Quando Augias ha ricordato che Giorgia è donna, cristiana, italiana…e un po' fascista

Il video risale al maggio scorso e Augias, ospite di “Quante storie” ha pronunciato un discorso che, alla luce di quanto accaduto pochi giorni fa alla CGIL con la conseguente ambiguità di Giorgia Meloni sulla ricerca della “matrice”, sembra una vera e propria profezia:

La Meloni è appoggiata anche da movimenti non dico intolleranti ma dichiaratamente neonazisti. Non ne prende le distanze perché deve prendere i voti. Questa è la zona di ambiguità dove la Meloni, purtroppo, si dibatte. Dice quanto sia pericolosa la figura apparentemente… sono mamma, sono cristiana, sono italiana… sì, ma sei anche un po’ fascista.

Di fronte a tanti remix, che poi sono stati il vero volano del tormentone durante la sua “prima ondata”, regalando a Giorgia Meloni una popolarità tanto gratuita quanto immeritata, questa è l’unica risposta che merita di essere diffusa.