L’assembramento dei giornalisti per il ritorno a casa di Silvia Romano

È un chiaro fallo di assembramento quello dei giornalisti per il ritorno a casa di Silvia Romano, assediata dalle telecamere come si vede dalle immagini e dalle foto pubblicate dai giornalisti su Twitter:

Numerose le persone che si sono affacciate alle finestre e scese in strada per salutarla. A bordo di un suv grigio, scortata da carabinieri e polizia, la 24enne indossava un tradizionale vestito delle donne sonale e si è tolta per un momento la mascherina mostrando un sorriso per poi entrare nel palazzo dove risiede la madre. Poi c’è stato un brevissimo scambio di battute con i giornalisti in attesa davanti al portone. Alle tante domande rivoltegli dalla ‘calca’ di reporter e fotografi tra cui ‘hai intenzione di tornare in Africa?’, Silvia si è limitata a un: “rispettate per favore”.

Sindaco @BeppeSala ho appena visto un colossale assembramento che attende il ritorno di #SilviaRomano davanti al portone della sua casa di #Milano. Non ho però visto nessun vigile. Assembramento consentito dal Comune nonostante il #coronavirus? pic.twitter.com/ByGob2dktO — Francesca Totolo (@francescatotolo) May 11, 2020

Ciò nonostante, è evidente che anche nell’occasione (come per Conte a Genova) ci sia chiaramente un assembramento in atto in barba alle norme per COVID-19.

@welikeduel sinceramente in piena crisi covid, non capisco l’assembramento dei reporter sotto casa di silvia Romano per ore, Che poi giustamente non è servito a nulla in termini giornalistici…. #senzasenso #inutilitaintempidicoronavirus — Ciucobianconero (@Ciucobianconero) May 11, 2020

Ed è un peccato che il sindaco Giuseppe Sala, pronto a minacciare di chiudere i Navigli qualche giorno fa, oggi non si sia fatto sentire per evitare una scena molto prevedibile. E chissà anche dove sono anche i poliziotti che hanno multato i ristoratori qualche giorno fa.

Vedo le immagini della ressa e dell’assembramento sotto casa di Silvia Romano: è chiaro che non abbiamo imparato nulla. Nulla. E abbiamo sprecato anche questa crisi #altrochecovid — Paolo Volterra (@66volt) May 11, 2020

Molto più civili invece gli abitanti del quartiere, che si sono limitati a mostrare manifesti dai balconi e ad affacciarsi alle finestre.

Video da: Martina_Sant su Twitter