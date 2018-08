Armando Siri e l’oro alla patria

Non siamo ancora all’oro alla patria ma ci stiamo avvicinando sempre di più a quel momento. Armando Siri ieri alla Stampa aveva dichiarato ieri: «Abbiamo consentito di tenere all’estero troppi titoli italiani, uno scenario che va contrastato con norme che consentano di “trattenere” in Italia quel rischio». Oggi, in un’intervista al Corriere, spiega come vuole fare in modo che gli italiani acquistino titoli di Stato:

Non ci sarà dunque l’attacco speculativo dei mercati, pilotato dai vertici Ue e denunciato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio?

«Gli attacchi ci possono essere perché,sbagliando, da 15 anni abbiamo scelto di collocare all’estero il nostro debito. A fine settembre presenterò un ddl per l’istituzione dei Cir, i conti individuali di risparmio che hanno come obiettivo promuovere l’acquisto dei titoli di Stato da parte delle famiglie italiane. Prevede un’agevolazione fiscale efficace, per poter rendere l’investimento ben remunerato».