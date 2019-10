Antonio Sorgentone, il vincitore di Italia’s Got Talent accusato di aver accoltellato un fan

Dopo aver insultato e accoltellato un suo amico musicista si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Protagonista dell’aggressione – secondo quanto riferito dalla vittima – è Antonio Sorgentone, vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent, tra i talent show di punta di Sky, nella notte tra mercoledì e giovedì si trovava all’interno dell’Ellington Club, locale in zona Pigneto, periferia della Capitale.

Antonio Sorgentone accusato di aver accoltellato un fan

Il 39enne si sarebbe avvicinato a un altro musicista e, per motivi in via di accertamento, lo avrebbe accoltellato al gluteo sinistro. Provocando a Mirko Dettori, 42 anni, “una ferita lacero contusa al gluteo sinistro”. La vittima, musicista e gestore di un locale di Burlesque romano, sarebbe poi stata trasportata dal 118 all’ospedale San Giovanni con una prognosi di sette giorni. Sul posto i poliziotti dei Reparti Volanti di Porta Maggiore e Torpignattara che indagano sui fatti. Sorgentone, che dopo l’aggressione si è dato alla fuga, e’ stato denunciato per lesioni e la ricostruzione fornita dalla vittima è al vaglio della polizia.

Sorgentone ha poi contattato la vittima su Whatsapp, come racconta La Stampa:

Ieri pomeriggio poi, un messaggino WhatsApp sul cellulare della vittima: «Ti chiedo scusa, sono un’idiota. Purtroppo, non sono riuscito a tenere a freno la mia impulsività». Una richiesta di perdono. Un messaggio che non ha però convinto a desistere Dettori che, anche ieri pomeriggio, si è recato in commissariato. «Non può passarla liscia», dice, comprensibilmente scosso dopo l’aggressione subita. «Preferisco non parlare – afferma raggiunto al telefono – credo che i processi vadano fatti nelle aule di tribunale e non sui giornali»

