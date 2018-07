Quanto ci costa l’ennesimo salvataggio di Alitalia

Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato la volontà del governo di avviare una ri-pubblicizzazione di Alitalia con il 51% in mano allo Stato e il restante 49% in mano a un partner privato. Questo, avranno già notato i più scaltri, significa che il socio privato dovrebbe entrare senza avere potere decisionale e lasciando le scelte industriali allo Stato. E questo nonostante il salvataggio dell’ex-compagnia di bandiera sia già costato ai contribuenti – fino al crac di maggio 2017 – circa 7,7 miliardi, 128,3 euro a testa ultracentenari e bebè compresi. Il Belpaese sperava di aver chiuso i conti con la sanguisuga volante nel 2009, quando il governo aveva passato il cerino ai privati. Ettore Livini su Repubblica fa i conti del nuovo salvataggio:

I conti sono semplici: il prestito ponte da 900 milioni – soldi pubblici – rischia di andare in fumo, almeno in parte, La gestione commissariale (leggi la fiscalità collettiva) ha accumulato 400 milioni di perdite. Qualche decina di milioni se n’è andata in ammortizzatori sociali. Non solo: il rilancio, tra rinnovo della licenza e gli investimenti necessari per provare a mettere in rotta i conti, «costerà almeno 4 miliardi», calcola Andrea Giuricin dell’istituto Bruno Leoni.