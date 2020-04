Alitalia e le due newco

Non più una ma due newco nel destino di Alitalia. Ieri Giuseppe Leogrande, commissario unico di Alitalia in amministrazione controllata, ha illustrato in commissione trasporti lo stato dell’arte e le idee sul salvataggio della compagnia di bandiera. Racconta il Corriere della Sera:

Ai deputati della commissione Trasporti il commissario ha anticipato il quadro delle prossime settimane. L’emergenza sanitaria ha reso ancora più urgente il ricorso alla cassa integrazione, la domanda per gli ammortizzatori sociali riguarda 6.800 lavoratori e la richiesta sarà firmata al ministero del Lavoro nei prossimi giorni. Un ulteriore passaggio cruciale è fissato per l’1 giugno, scadenza per l’avvio della nuova compagnia suddivisa in due newco, «una prenderà in affitto il ramo City Liner (la compagnia regionale) e una — ha specificato Leogrande — prenderà in affitto il ramo di Alitalia».