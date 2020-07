Alberta Ticciati: la sindaca di Campiglia Marittima e i dubbi sul video del gatto arrostito

La sindaca di Campiglia Marittima Alberta Ticciati è intervenuta oggi a Controradio per parlare del caso del video dell’uomo che “cucina” un gatto. La prima cittadina, che guida una giunta di centrosinistra, ha detto che è sorto qualche dubbio sul filmato.

Alberta Ticciati: la sindaca di Campiglia Marittima e i dubbi sul video dell’uomo che “cucina” il gatto

«È preoccupante che sempre più spesso invece di segnalare alle autorità competenti ci si soffermi a fare riprese e a segnalare sui social. La ripresa è stata fatta da un abitante del comune che ha dichiarato di trovarsi in quel momento nei pressi della stazione», esordisce Ticciati mentre l’intervistatore fa notare che ci sono incongruenze: il gatto nel video è già carbonizzato e il “fuoco” è una fiammella che sembra troppo debole per l’effetto che si vede nel video. «Ci sono diverse incongruenze e i dubbi sorgono spontanei», risponde la prima cittadina, «l’atto è grave ed è da condannare; ma se ci fosse qualcosa di non chiaro sarebbe da condannare lo stesso, anche perché un’ora dopo che era stato condiviso il video era sulla pagina facebook della candidata della Lega in Regione Toscana Susanna Ceccardi e da Salvini per fini che niente hanno a che vedere con la salute e la tutela del gatto. Sarebbe interessante domandarsi perché sia successo un fatto di questo genere», conclude.

L’utente che su facebook ha condiviso per primo il video si chiama Sergio Di Rado, il quale nei commenti ha scritto di aver chiamato i carabinieri e la polizia locale e che si stava sentendo male. Fino a ieri il video aveva fatto 3 milioni e seicentomila visualizzazioni. L’utente ha anche deriso le ipotesi di montatura politica sul suo profilo facebook. Ticciati fa notare che il Comune di Campiglia ha mense per chi ha problemi a fare la spesa e ad arrivare a fine mese e nel municipio sono state attivate le distribuzioni di pacchi alimentari. Quando l’intervistatore fa notare che non ci sono certezze la sindaca risponde: «Diciamo che qualche dubbio è sorto, le immagini stanno proseguendo, il ragazzo ha dichiarato di aver trovato l’animale già morto e per questo non è scattato l’arresto ma soltanto la denuncia». E continua: «Abbiamo visto che la notizia è stata ripresa dalla destra in tutta Italia ed essere alla ribalta nazionale con la campagna elettorale alle porte per questo fatto qua un po’ fa riflettere».