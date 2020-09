Ieri ci sono stati 1297 nuovi casi e 8 decessi con 76.856 tamponi effettuati; i dati della Protezione Civile di oggi sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia e il bollettino del ministero della Salute: articolo in aggiornamento

I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 7 settembre

La suddivisione per regioni dei contagi registrati nelle ultime 24 ore: in Lombardia oggi 109 nuovi positivi e sei decessi, ma con un numero molto basso di tamponi, solo 9.088; in Molise ci sono 10 casi: a Campobasso e Ferrazzano nelle ultime ore si sono registrati otto casi di positività al coronavirus, 5 nel paese alle porte del capoluogo e 3 in città, tutti riconducibili ad un unico cluster. Gli altri sono stati individuati uno a Campodipietra (Campobasso) e l’altro a Sant’Agapito (Isernia). Non si registrano vittime. In Alto Adige nelle ultime ore si è registrato un solo caso positivo su 800 tamponi effettuati. Non ci sono nuovi decessi. In Basilicata 10 positivi su 516 tamponi esaminati in Basilicata fra sabato scorso e ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono cinque, una delle quali in terapia intensiva. Non ci sono nuovi decessi. In Veneto 69 casi di contagio nelle ultime 24 ore. Il totale da inizio pandemia è di 24.013 casi. Non si registrano decessi. I ricoveri in ospedale sono 158 (+7) . In terapia intensiva sono accolti 17 pazienti, uno in più rispetto a ieri. Nelle Marche oggi sei positivi. Sono stati efffettuati 636 tamponi. Tre i contagi rilevati in provincia di Ancona, due in provincia di Ascoli Piceno e uno in provincia di Macerata. Questi casi comprendono due rientri dall’estero (Romania), due soggetti sintomatici, un caso rilevato dallo screening percorso sanitario e uno in fase di verifica. In Umbria oggi 12 nuovi contagi accertati. Si registrano due ricoverati in più (17), due in intensiva. Rimangono 81 i morti. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 565 tamponi, 165.993 dall’inizio della pandemia. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 15 nuovi casi, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472: 31 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, uno in meno rispetto a ieri; 2 si trovano in terapia intensiva. Del totale dei positivi, 519 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+12 rispetto a ieri), 925 in provincia di Chieti (+2), 1709 in provincia di Pescara (+1), 720 in provincia di Teramo (+2), 31 fuori regione (invariato) e 2 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. In Toscana oggi 85 casi in più rispetto a ieri. L’età media degli 85 casi odierni è di 41 anni circa. Delle 85 positività odierne, 13 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 2 per motivi di vacanza (Spagna). 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 6 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 90 anni.

In Friuli Venezia Giulia 11 positivi in più rispetto a ieri e non vi sono nuovi decessi. Una persona in più è stata ricoverata rispetto a ieri in reparti Covid non intensivi, che ora contano 16 pazienti, mentre sono fermi a 4 i pazienti in terapia intensiva. In Puglia oggi su 1.649 tamponi sono stati registrati 43 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 5 nella Bat, 14 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 proveniente da fuori regione. Ci sono anche due decessi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia.