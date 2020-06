I 600 di euro di contributi a fondo perduto arrivano anche ai professionisti?

Il Sole 24 Ore scrive oggi che c’è uno spiraglio per i 600 euro di contributi a fondo perduto e i professionisti, che erano stati esclusi di recente:

Ieri agli Stati generali dell’economia convocati dal Presidente del consiglio Giuseppe Conte a Villa Pamphilj a Roma, sono stati ascoltati, in rappresentanza di tutti gli Ordini, il presidente del Comitato unitario professioni Marina Calderone e il portavoce della Rete professioni tecniche Armando Zambrano. L’incontro è durato quasi tre ore ed erano presenti anche il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Calderone e Zambrano hanno sottolineato lo stato di crisi in cui si trova il comparto del lavoro intellettuale e chiesto di non venire considerati lavoratori privilegiati, i 500mila professionisti che hanno fatto domanda per l’assegno di 600 euro denunciano una situazione di profonda difficoltà e l’esclusione dal contributo a fondo perduto per Calderone e Zambrano «rischia di far chiudere moltissimi studi professionale in difficoltà». Alla luce di quanto è stato detto i ministri Catalfo e Patuanelli si sono riservati di fare un’ulteriore verifica sui costi e sulle modalità per un’eventuale estensione di questo aiuto economico anche ai professionisti ordinistici (nonostante il recente parere negativo del Mef sugli emendamenti al decreto rilancio proprio su questo tema a causa dei costi eccessivi).