Dopo i 235 casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione: oggi 135 positivi e due decessi.

Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino per il 31 agosto

Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è come ogni lunedì sotto la media: appena 9.866 per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.596.833. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva che oggi sono 22, 2 in più di ieri. Anche i pazienti ospedalizzati sono in crescita e passano dai 194 di ieri a 195. Oggi sono guarite 10 persone. Tra i casi 20 sono debolmente positivi e 8 sono stati individuati grazie a test sierologici.

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi per provincia. A Milano 54 casi di cui 30 a Milano città. 19 a Bergamo, 11 a Lecco, 13 a Monza e Brianza, 8 a Como, 7 a Brescia e a Varese. Sondrio, Pavia e Lodi hanno un nuovo positivo nelle ultime 24 ore. Cremona 3 mentre Mantova è a zero casi.

Intanto i pediatri chiedono alla Regione Lombardia di poter avere i tamponi rapidi, come quelli che ora sono utilizzati negli aeroporti romani, per stabilire velocemente se un bambino abbia o meno il Coronavirus. “Senza tamponi rapidi – ha spiegato all’Eco di Bergamo Ezio Finazzi, segretario provinciale e regionale del sindacato pediatri Simpef – sappiamo già come andrà a finire. Tempo qualche settimana dalla riapertura delle scuole e avremo tantissimi bambini ammalati anche per una semplice influenza”. “Non avendo noi, ad oggi, strumenti in grado di diagnosticare l’infezione da Covid – ha aggiunto – li dovremo considerare casi sospetti. E, come protocollo, dovremo richiedere il tampone per tutti: in attesa dell’esito, però, anche i familiari, in quanto contatti di un caso sospetto, dovranno mettersi in isolamento fiduciario” e questo con il rischio “di un blocco generale”. Inoltre se un bambino resta a casa da scuola per più di tre giorni, per il rientro è chiesto un certificato del medico per attestare che non ha malattie infettive. “Se, come stabilisce il decreto Azzolina, dovremo certificare l’assenza di una malattia infettiva per il rientro a scuola dei bambini – ha sottolineato -, ci toccherà richiedere il tampone per tutti. E siamo punto e a capo: rischiamo di bloccare tutto”

Leggi anche: I dati della Protezione Civile per il 31 agosto sul Coronavirus oggi in Italia