Oggi 13.446 nuovi casi su 338.771 tamponi, con un indice positività 3,9%. 263 le vittime. Dopo i 14.320 nuovi positivi e i 288 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 30 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile.

30 aprile: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

I contagi di oggi 30 aprile suddivisi nelle regioni: i nuovi casi registrati in Toscana sono 870 su 27.825 test di cui 13.624 tamponi molecolari e 14.201 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,13% (9,2% sulle prime diagnosi). Nelle Marche 330 nuovi casi Covid tra le nuove diagnosi: 126 in provincia di Pesaro Urbino, 69 in provincia di Ancona, 57 in provincia di Macerata, 42 in provincia di Ascoli Piceno, 23 in provincia di Fermo e 13 fuori regione. Sono 4.494 i tamponi testati nelle ultime 24 ore, secondo il Servizio Sanità della Regione Marche. In Basilicata 172 nuovi casi su un totale di 1.378 tamponi molecolari, e si registrano tre decessi. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 172 (-2): al San Carlo di Potenza 33 nel reparto di malattie infettive, 32 in pneumologia, 12 in medicina d’urgenza, 4 in terapia intensiva e 15 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 35 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, 16 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 8 (+2). In Veneto 788 contagi. Da ieri, registrati 14 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 36.957 tamponi, l’indice di positività è al 2,13%. I ricoverati in totale sono I ricoverati 1.473 (-5). I pazienti in area non critica sono 1.282 (+7), quelli in terapia intensiva sono 191 (-12). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 48.492 vaccini. Sono 1.898 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 20.727 tamponi molecolari. 24 i decessi morti e 2.371 guariti. In Emilia-Romagna sono stati individuati 1.206 positivi in più rispetto a ieri, su 30.758 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I morti registrati rispetto all’ultimo bollettino sono +17. In Puglia 1.344 casi su 13.296 test e 37 morti. Oggi nel Lazio, su oltre 17mila tamponi (+397) e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 1.151 casi positivi (+27), 26 decessi (-1) e +1.791 guariti. In Calabria 404 nuovi contagi, -2 terapie intensive, +141 guariti e 1 morto.