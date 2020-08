Dopo gli 878 contagi di ieri con 72341 tamponi effettuati il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile. Articolo in aggiornamento

Coronavirus oggi in Italia: il bollettino della Protezione Civile per il 26 agosto

La suddivisione dei nuovi positivi tra le regioni: nelle Marche oggi ci sono 9 nuovi casi registrati nelle ultime 24ore su 713 tamponi effettuati; 4 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall’estero, screening operatori sanitari, soggetti sintomatici e casi di contatto domestico con soggetti positivi. Tre nuovi positivi in Basilicata. Di questi, una persona è residente nel comune di Potenza ed è di rientro in Basilicata, una è residente nel comune di Matera ed è di rientro in Basilicata e un’altra è residente in Puglia dove si trova in isolamento domiciliare, ma è stata sottoposta al tampone in Basilicata e quindi non risulta conteggiata tra i lucani positivi. Sono 147 i casi nelle ultime 24 ore in Veneto e 9 i decessi. In aumento i positivi attuali (+39), e le terapie intensive (+2), mentre resta stabile la situazione nei reparti ordinari (130). nuovi focolai di Covid scoperti in questi giorni, l’ultimo in un’azienda di carni nel trevigiano, hanno fatto fare un balzo al dato dei soggetti in isolamento, dai 6.076 di ieri ai 6.524 attuali, + 448. In Alto Adige i nuovi casi sono 5. In Puglia oggi su 3.510 tamponi effettuati sono stati registrati 51 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 6 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. La curva dei contagi è ancora in salita rispetto ai giorni scorsi, non sono stati registrati invece decessi. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 26 nuovi casi e nessun decesso. In Toscana oggi impennata nei contagi: 161 in piu’ rispetto a ieri, per un totale da inizio emergenza di 11.414. L’età media dei 161 casi odierni e’ di 36 anni circa. 81 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 69 per motivi di vacanza (25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta). 21 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (18 Sardegna, 3 altro). 1 caso riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana.

Leggi anche: «Il virus si può estendere dai giovani agli anziani»